Appalti: Meloni, invertito il paradigma della colpevolezza

"Avere un codice degli appalti basato sulla fiducia tra Stato e imprese vuol dire avere tempi e costi certi e la possibilità di programmare. Poi è chiaro che se la fiducia viene tradita la risposta deve essere dura perché i primi danneggiati sono proprio aziende che hanno rispettato le regole e i cittadini" ma "non si può partire dal principio di colpevolezza verso tutti come è stato per troppo tempo". Lo dice la premier, Giorgia Meloni, all'assemblea dell'Ance. "Abbiamo ribaltato questo paradigma nel codice degli appalti e intendiamo farlo in tante altre riforme s a partire dalla delega fiscale", aggiunge.

"L'Ance è un interlocutore importante ed è un interlocutore molto autorevole del governo. La vostra associazione rappresenta uno di quei tanti corpi intermedi che rendono vitale la nostra società e che compongono il tessuto produttivo ed economico della Nazione". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio per l'assemblea dell'Associazione nazionale dei costruttori edili. "Voi siete non solo dei costruttori di cose - di case, di edifici, di strade e di infrastrutture - ma siete anche costruttori di conoscenze e saperi, di un patrimonio immateriale che viene trasmesso di generazione in generazione", ha sottolineato la premier: "Siete costruttori di innovazione, perché è esattamente questo quello che fa chi fa impresa: si rimbocca le maniche ogni giorno e trova risposte nuove, più efficienti e più produttive, ai problemi magari antichi. Voi - ha proseguito - operate sul campo e senza di voi chi rappresenta le Istituzioni perderebbe il punto di vista sulla realtà. Solo dal confronto e dalla collaborazione con chi quotidianamente si trova ad affrontare i problemi, è possibile trovare le soluzioni migliori. È questo il Governo lo sa bene e lo dimostra il rapporto che fin dal suo insediamento ha instaurato con i corpi intermedi e con l'Ance. Insieme a voi abbiamo saputo affrontare e sciogliere nodi nevralgici che da troppo tempo costituivano un limite per la nostra Nazione".