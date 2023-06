Wagner, 'Budanov in video creato dall'intelligenza artificiale'

In un post su Telegram, l'account semi-ufficiale della milizia Wagner Grey Zone scrive che sono state create con l'intelligenza artificiale le immagini del capo dei servizi segreti militari ucraini Kyrilo Budanov apparso oggi in video dopo che i media e i social russi avevano detto che era in coma, o morto, dopo un attacco a Kiev. "Gli ucraini non riescono a fare i conti con la morte di Budanov, hanno deciso di realizzare una sua copia in animazione 3D che però ha immediatamente svelato il falso: non sono riusciti a generare e a disegnare sull'ologramma il taglio di capelli usuale dell'ucraino-nazista Budanov, errore immediatamente individuato dagli esperti raZoblacher. Allora, perché non ci mostrate il vero Budanov? O è stato davvero assassinato?", domanda Grey Zone. (