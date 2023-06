Senato ricorda Berlusconi,rose sullo scranno

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Tutti in piedi e in silenzio, fino all'applauso finale e poi un intervento per ogni gruppo parlamentare, da cui si auto-escludono i senatori del M5s per 'coerenza rispetto alle opinioni sul leader di Forza Italia'.

Così l'aula di Palazzo Madama ha ricordato Silvio Berlusconi a otto giorni dalla sua morte, omaggiato anche con un mazzo di rose bianche e tulipani lasciato sul suo scranno.

Presenti anche gran parte dei ministri, compresi quelli di FI che hanno scelto di sedersi tra i banchi del loro partito come Anna Maria Bernini, Elisabetta Casellati e Paolo Zangrillo.

Dalle tribune, hanno seguito la cerimonia Gianni Letta (in rappresentanza della famiglia Berlusconi), il governatore siciliano Renato Schifani e il capogruppo di FI alla Camera, Paolo Barelli, oltre a vari ex parlamentari forzisti. In Aula, dopo il ricordo e il cordoglio espressi dal presidente Ignazio La Russia, sono intervenuti - tra gli altri - il vicepremier e coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani; la presidente dei senatori dello stesso partito, Licia Ronzulli; Mario Monti, senatore a vita ed ex premier che nel 2011 prese il posto di Berlusconi a Palazzo Chigi e, a titolo personale, l'ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini. (ANSA).