Schlein,contestiamo al governo freno agli investimenti in sanità

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Abbiamo lanciato alcune proposte di mobilitazione per questi mesi, senz'altro ha una priorità la salute e la difesa della sanità pubblica. Abbiamo la preoccupazione di un trend negativo, dopo anni in cui c'era stato un maggiore finanziamento del fondo sanitario nazionale.

Contestiamo al governo la scelta di venire via da questo trend, la pandemia ha insegnato quanto serva investire maggiormente nella salute delle persone". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein aprendo l'incontro 'Benessere della persona e salute mentale' al Nazareno. Il 24 ci sarà una manifestazione indetta alla Cgil, a cui andremo per dare il nostro sostegno".

(ANSA).