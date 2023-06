Salvini: 'Su alcune tratte valutiamo superamento dei 130 km/h'

"Sono convinto che su alcune tratte italiane a tasso di incidentalità prossimo allo zero, in alcuni orari, laddove ci sono tre, quattro o addirittura cinque corsie un superamento controllato degli attuali 130 chilometri orari come negli altri paesi europei possa essere preso in considerazione. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervistato da Radio 24. "Intanto quello che porto prevede per i neo patentati l'impossibilità di guidare per i tre anni auto di grossa cilindrata, il ritiro definitivo della patente per i recidivi che creano danni guidando ubriachi e sanzioni più severe per guida con il telefonino".

Salvini ha sottolineato che le tratte sulle quali si potrebbe ipotizzare un aumento dei limiti di velocità è quello della Milano Laghi. "Non direttamente nel disegno di legge che porterò giovedì in Consiglio dei ministri - ha detto - stiamo valutando con alcuni concessionari autostradali a cui ho chiesto uno studio sull'incidentalità nelle varie ore del giorno e della notte. Io sono convinto che in alcune tratte italiane a tasso di incidentalità prossimo allo zero soprattutto in alcuni orari laddove ci sono tre, quattro o addirittura sulla Milano laghi ci saranno cinque corsie, prevedere anche un superamento controllato degli attuali 130 chilometri orari come in altri paesi europei possa essere assolutamente preso in considerazione".