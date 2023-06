Pnrr: ok di Camera e Senato alla mozione di maggioranza

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Via libera dell'Aula della Camera alla mozione della maggioranza sulle iniziative in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'Assemblea di Montecitorio ha approvato alcune parti della mozione del Pd su cui il governo aveva reso parere favorevole.

Anche l'Aula del Senato ha vota le mozioni sull'attuazione degli impegni previsti dal Pnrr per parti separate. Approvata dall'Assemblea la mozione di maggioranza con 93 voti favorevoli e 62 contrari. Le opposizioni votano il punto 2 di questa mozione che passa con 154 voti favorevoli e un contrario. Si tratta del punto che chiede di "informare il Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr, sugli investimenti e sulle riforme inserite nella proposta di aggiornamento del Pnrr, comprensiva del capitolo REPowerEU, consentendo un adeguato ed approfondito esame".

Via libera anche alla mozione di Iv-Az, a prima firma Raffaella Paita, che passa con 122 sì, 25 no e 5 astenuti. Respinta invece la mozione delle opposizioni eccetto per l'ultimo punto, il numero 11 - anche questo votato per parti separate -, che esclude l'utilizzo di fondi del Pnrr per la produzione di armi in conseguenza degli aiuti all'Ucraina, che passa all'unanimità con 146 voti favorevoli e un astenuto.

(ANSA).