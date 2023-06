Pnrr: A.Fontana, Regioni escluse, sosterremo rimodulazioni

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - "Come ho ripetuto più volte, l'impostazione data dai precedenti governi nazionali al Pnrr è stata irrispettosa verso le Regioni" che sono state "escluse dai processi decisionali". Ad ogni modo "noi oggi siamo pronti a sostenere le rimodulazioni che il governo italiano concorderà con l'Ue, e a mettere in campo la nostra capacità di spesa se altre risorse ci saranno destinate". Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana parlando in Consiglio regionale. (ANSA).