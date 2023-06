Meloni, nuovo inizio? Con Macron relazioni sempre sui contenuti

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Un nuovo inizio nelle relazioni con Macron? Le relazioni personali fra me e Macron, tutte le volte che ci siamo incontrati, sono sempre state molto sui contenuti.

Poi chiaramente emerge più al polemica esterna ma, come ho detto tante volte, ribadisco che sono materie più proprie della politica interna che della politica estera. Tutto sta nelle cose". Così la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Parigi, dopo l'incontro con il presidente francese Emmanuel Macron.

"Dopodiché - ha continuato, rivolta ai giornalisti - penso abbiate sentito le parole del presidente Macron in tema di immigrazione, mi pare che la posizione che l'Italia ha chiesto, ossia che concentrarsi sulla dimensione esterna sia l'unico modo per affrontare dignitosamente anche la dimensione interna, mi pare sia un punto di vista convergente. Quindi non leggerei la politica estera come se fosse una relazione fra ragazzini che litigano e fanno pace. Gli interessi fra le nazioni vengono prima di tutto e mi pare ci siano interessi comuni fra Italia e Francia, sul piano storico, geografico" (ANSA).