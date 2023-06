Meloni: "Italia e Francia legate, c'è bisogno di collaborare"

"Italia e Francia sono due nazioni legate, centrali e protagoniste in Ue, che hanno bisono particolarmente in un momento come questo di dialogare perché molti e convergesnti sono i nostri interessi comuni". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa all'Eliseo insieme ad Emmanel Macron prima del bilaterale.

Macron ha invocato la necessità di rafforzare la politica comune dell'Unione europea in materia migratoria. "Continuiamo a vedere drammi nel Mediterraneo, dobbiamo organizzarci meglio" in materia di asilo e immigrazione per evitare nuovi drammi, ha dichiarato, evocando anche la necessità di rafforzare "il controllo delle nostre frontiere esterne". Una questione che l'Italia, posta in prima linea, "conosce bene", ha puntualizzato Macron.

Meloni al Bie, 'tutta l'Italia appoggia Roma sull'Expo'

Tutta l'Italia dietro alla candidatura di Roma: arrivando al Bie alla guida della delegazione italiana per Expo 2030, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato come "vari livelli istituzionali" siano presenti per supportare la candidatura di Roma "che è la capitale d'Italia": tutta l'Italia spera in una vittoria di Roma "nel 2030, anno molto particolare, strategico - ha ricordato - e mi sembra un bel segnale far tornare l'Expo a Roma in quell'anno".