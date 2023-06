Meloni a Parigi per Expo 2030, poi l'incontro con Macron

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà oggi a Parigi al Palais des Congrès d'Issy - dove si tiene la penultima Assemblea Generale del Bureau International des Expositions (BIE) prima del voto di novembre che deciderà la città prescelta per l'Expo 2030 - per valorizzare la candidatura di Roma di fronte ai 410 delegati. L'arrivo è previsto attorno alle 14.40 circa, mentre l'intervento - di 30 minuti - si terrà tra le 15:00, inizio dei lavori, e le 16:45.

Meloni dopo l'intervento si recherà al Palazzo dell'Eliseo, dove incontrerà il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. L'incontro sarà preceduto da una dichiarazione alla stampa. Meloni e Macron discuteranno delle relazioni bilaterali tra Francia e Italia, in particolare di questioni europee e, viene spiegato, approfitteranno di questo incontro per preparare il Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles il 29 e 30 giugno e per discutere del vertice Nato che si terrà a Vilnius l'11 e 12 luglio prossimi. Il colloquio sarà anche l'occasione per riaffermare il sostegno congiunto all'Ucraina sul fronte militare, umanitario, economico, diplomatico e giudiziario. Il programma prevede alle 17.30 l'arrivo di Meloni e l'accoglienza da parte di Macron nel cortile d'onore del palazzo.

Dopo il bilaterale la premier si sposterà all'ambasciata italiana di Parigi, dove parteciperà all'evento 'Humanlands-Together for Humanity', uno show di mezz'ora sempre nell'ambito della promozione della candidatura di Roma a ospitare l'Esposizione universale tra 7 anni.