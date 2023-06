Autonomia:vicepresidente Cei, preoccupato perché impoverisce Sud

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 20 GIU - "Come Pastore sono molto preoccupato perché ritengo che l'articolato di legge sull'Autonomia differenziata impoverisce sempre più il Sud e la nostra bella, ma sfigurata, Calabria". Lo afferma, in una dichiarazione, monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Cei e vescovo di Cassano allo Ionio.

"Dobbiamo cercare di capire - aggiunge - i Lep, i Livelli essenziali di prestazione: come vengono definiti e come vengono distribuiti. Io ritengo che oggi, come non mai, dobbiamo salvare l'unità della Nazione. Ricordo un detto latino 'Simul stabunt simul cadent': o tutte le regioni staranno insieme o tutte cadranno. Liberiamoci dalla visione negativa del Sud. Anche noi uomini e donne del Mezzogiorno siamo chiamati ad attivare, come cittadini, processi di un protagonismo attivo, di un nuovo Umanesimo, di un nuovo Risorgimento".

"Questa legge - dice ancora monsignor Savino - va ripensata e va soprattutto completamente ristrutturata. Faccio un esempio su tutti: non ci ha insegnato nulla la devoluzione dei compiti della sanità alle Regioni? Vediamo sotto i nostri occhi tutte le conseguenze negative. E' mai possibile che la scuola, che è la nostra identità nazionale, debba anche diventare la scuola di ogni regione? Stiamo attenti e vigilanti". (ANSA).