Schlein, il 30 giugno grande iniziativa per la casa

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Il 30 giugno organizziamo una grande iniziativa per la casa, insieme ai sindaci. Questo ci servirà valorizzare le buone partiche per poi aprire una grande campagna di consultazione e a settembre tireremo le somme, presentando il nuovo piano per la casa, che manca da decenni". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nella relazione introduttiva alla direzione in corso al Nazareno. (ANSA).