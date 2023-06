Prodi, il ruolo dell'Europa minato da errori politici

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Il ruolo dell'Europa nel mediterraneo è costantemente diminuito nel tempo". Lo ha dichiarato Romano Prodi durante il suo intervento alla presentazione del 'Master in European Union Studies: Cultures and History, Policies and Global Perspectives' dell'università telematica Uninettuno.

"Massacranti errori politici dalla guerra in Iraq in poi hanno diminuito l'influenza europea nei paesi mediterranei - ha proseguito -, solo un'attenzione e una politica comune possono portare ad azioni concrete. Questi paesi sono influenzati da potenze non europee dalle grandi capacità economiche. Ormai non è più un mare nostrum, è un mare lorum".

"C'è stato un vuoto della politica - ha aggiunto Prodi -.

Cina e Russia, in modo separato ma armonico, hanno preso il ruolo dell'Europa. L'iniziativa di Uninettuno serve a creare una classe dirigente indispensabile ad avviare un processo che ridefinisca il ruolo europeo, gestendo le crisi internazionali più urgenti, a partire dall'immigrazione." (ANSA).