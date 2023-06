Pd, Schlein: 'Mobilitare il partito per un'identità chiara'

"E' ora il momento di mobilitare tutto il partito sulla nostra agenda per l'Italia e per l'Europa. Ho ricevuto un mandato chiaro, ricostruire una identità chiara del partito, che ci renda riconoscibili. Se si tenta di rappresentare tutto e il contrario di tutto si rischia di non rappresentare nessuno e lasciare spazi agli altri". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nella relazione introduttiva alla direzione in corso al Nazareno. "Ringrazio Roberto Speranza e Articolo Uno per questa scelta coraggiosa e Bersani per aver scelto di rientrare e darci una mano" ha sottolineato la segretaria del Pd

"Proponiamo un'estate militante" su alcuni temi, come il Pnrr. "Chiedo ai parlamentari e alle parlamentari di organizzare sui territori un confronto sui Pnrr, così sentiremo suonare dal basso una sveglia per il governo" ha precisato Schlein nella relazione introduttiva alla direzione in corso al Nazareno. "L'altra grande questione è l'autonomia differenziata, che vuol portare a compimento i mai sopiti sogni della secessione leghista" ."Svolgeremo una grande iniziativa il 14 e 15 luglio sull'autonomia differenziata. E chiediamo a nostri eletti di promuovere discussioni nei consigli comunali e provinciali affinché tutti si prendano le loro responsabilità. Presenteremo nei Comuni un testo base per un ordine del giorno".

"Continuiamo a insistere con le altre opposizioni sul salario minimo, l'auspicio è arrivare a una posizione comune. Spingiamo per un congedo paritario di tre mesi, anche su quello si può lavorare con le opposizioni" ha detto la segretaria del pd annunciando "Il 30 giugno una grande iniziativa per la casa, insieme ai sindaci". "Apprezziamo e guardiamo con attenzione alla manifestazione di sabato della Cgil sulla sanità pubblica. Noi ci saremo, saremo al loro fianco".

"Chiediamo a tutte le federazioni di mobilitarsi sulla sanità pubblica, lasciamo ai territori la scelta delle forme, iniziative pubbliche, banchetti. L'importante è tenere alta l'attenzione su quello che Meloni non sta facendo", conclude. "Il governo si butta ogni giorno su bandierine ideologiche perché sa solo cavalcare le paure, ma non sa dare risposte" ha detto la segretaria Pd Elly Schlein annunciando per "il 6 luglio una serie di incontri sulle politiche industriali".

"Siamo sempre stati chiari e lineari nel pieno supporto all'Ucraina per la difesa anche con aiuti militari. Abbiamo tenuto e continueremo a tenere un atteggiamento coerente, ma non dismettiamo la prospettiva di una pace giusta, facciamo nostre le parole di Mattarella di non distogliere la ricerca di un approdo di pace. Una forza di sinistra come la nostra non può dismettere la parola pace" ha detto la segretaria Elly Schlein.