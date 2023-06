Papa,violenza sessuale arma di guerra è crimine vergognoso

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 19 GIU - "La violenza sessuale utilizzata come arma di guerra è purtroppo una realtà diffusa.

Bisogna denunciare questo crimine vergognoso e non stancarsi mai di dire no alla guerra, no alla violenza. Ai sopravvissuti alle violenze sessuali nei conflitti, a ogni bambino e adulto ferito, dico: mentre i violenti vi trattano come oggetti, il Signore vede la vostra dignità e vi ripete: 'Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e ti amo'". Lo dice il Papa su twitter nella Giornata Internazionale Contro la Violenza Sessuale nei Conflitti Armati che si celebra oggi. (ANSA).