Incontro Metsola-Meloni giovedì a Roma

(ANSA) - BRUXELLES, 19 GIU - La presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola sarà a Roma giovedì prossimo per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A quanto si è appreso, il colloquio si svolgerà nel pomeriggio. Il programma della visita a Roma di Metsola prevede tra l'altro per venerdì 23 la consegna alla presidente del Pe del premio Biagio Agnes durante una cerimonia che si svolgerà in Campidoglio.

