Incontro Conte-capigruppo 5s, confronto sui lavori parlamentari

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Riunione, nella sede del M5S, fra il presidente Giuseppe Conte, i capigruppo al Senato Stefano Patuanelli e alla Camera Francesco Silvestri e i vicecapigruppo.

L'appuntamento, viene spiegato da fonti M5s, "fa parte dei normali incontri di inizio settimana per un confronto sui temi dei lavori parlamentari. Sono destituite di fondamento le indiscrezioni per cui la riunione sarebbe stata convocata per affrontare altri temi, fra cui le parole di Grillo, su cui il M5S si è già ampiamente pronunciato pubblicamente. Alla riunione non partecipano rappresentanti della comunicazione". (ANSA).