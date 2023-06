Grillo, brigate cittadine? Fermatevi era una boutade!

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Fermatevi!! Era una boutade. E' possibile che prendiate tutto sul serio? Anche i giornali hanno esagerato un po'. Fermatevi!". Inizia così il video che Beppe Grillo ha lanciato su Twitter in risposta alle polemiche scoppiate dopo l'invito di sabato, rivolto alla cittadinanza, a mettere in piedi le "brigate cittadine": gente in piazza "con il passamontagna" per sistemare strade e tombini.

"Mi sono arrivate delle notizie drammatiche - prosegue l'esponente del M5S - è stato avvistato un idraulico di 70 anni che aggiustava 6 tombini di notte con il passamontagna. E' stato visto un albanese di 64 anni con cazzuola che ha messo a posto 8 marciapiedi durante la notte con il passamontagna. Non si può andar avanti così. Fermatevi! Serve anche una legge. Il governo deve reagire, deve fare una legge. Abolire l'abuso d'ufficio e mettere l'abuso di lavori socialmente utili. Finitela. Siate coerenti con voi stessi e con il governo e con la politica.

Uscite e applaudite la città. Dovete dire 'guarda che bel tombino devastato, che meraviglioso marciapiede rotto, guarda che piante amuffite'!. Questo dovete fare. Smettetela perchè altrimenti scoppia un casino ottimale!". (ANSA).