Giovedì riunione dei gruppi Fi, poi il comitato di presidenza

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Una riunione dei gruppi di Forza Italia di Camera, Senato e Parlamento europeo si svolgerà giovedì, su indicazione del vicepresidente e coordinatore nazionale del partito, Antonio Tajani. L'appuntamento, a quanto si apprende, è in programma alle 13.30 nell'aula Colletti di Montecitorio.

Come annunciato da Tajani venerdì scorso, nella prima conferenza stampa dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, giovedì si riunirà anche il comitato di presidenza di FI per convocare il Consiglio nazionale, chiamato nei prossimi mesi (probabilmente a luglio) a eleggere il presidente che dovrà guidare gli azzurri fino al prossimo Congresso nazionale.

