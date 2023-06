Gestazione per altri: cartello alla Camera, "genitori non criminali"

Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sulla proposta di legge in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. La relatrice Carolina Varchi (Fdi) sta tenendo la relazione sul provvedimento che, ha spiegato, "mira ad estendere la punibilità di una condotta commessa all'estero che è già considerata reato nel nostro ordinamento".



"Genitori non criminali". Questo è il sintetico concetto scritto in un cartello esposto da Riccardo Magi, il segretario di Più Europa, intervenendo al dibattito generale alla Camera sul provvedimento che prevede la maternità surrogata come reato universale. Magi ha esposto il cartello insieme al compagno di partito Benedetto Della Vedova.

"Si dice che non c'è alcuna volontà di colpire i figli, invece state dicendo a questi bambini, che sono già nati o che potrebbero nascere, che sono figli di un crimine universale. È il massimo che si può fare in termini di stigma", ha tra l'altro detto Magi, parlando in qualità di relatore di minoranza "Si può essere così sicuri di definirsi tutori della dignità della donna se non ci si chiede dove sia il rispetto della volontà della donna? Si dà per scontato che non ci possa essere una donna che abbia la volontà di portare avanti una gravidanza per altri e dobbiamo assumerlo come una certezza. Ai tempi del dibattito sull'interruzione di gravidanza si diceva lo stesso: c'era chi sosteneva che non era possibile, che dipendeva certamente da condizioni economiche o sociali, se vi era una donna che volesse interrompere la gravidanza. Siamo sempre allo stesso punto: c'è qualcuno che può ergersi a tutore dalla volontà della donna senza nemmeno ascoltarla?". "Noi siamo qui per dire a quelle famiglie che sono diventate tali grazie alle gestazione per altri che c'è in quest'Aula chi vi considera genitori e non criminali", ha concluso.

Dopo l'intervento della relatrice Carolina Varchi (Fdi) sulla proposta di legge sul reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano il segretario di +Europa Riccardo Magi ha mostrato il cartello "Genitori! Non criminali" da lui indossato già stamattina nel corso dell'omonima manifestazione di protesta. Il deputato è stato dunque invitato a togliere il cartello. In seguito all'intervento dei commessi Magi è uscito dall'aula della Camera.

La proposta Coscioni punto di partenza per le opposizioni - "Il proibizionismo del Governo sulla surrogata mette a rischio le donne nei Paesi privi di tutele. Basta odio e ipocrisia nei confronti di chi vuole essere genitore". Così Rosario Coco, Presidente di Gaynet, in occasione della manifestazione "Genitori! Non criminali", dell'associazione Luca Coscioni che ha elaborato una proposta di legge sulla gestazione per altri solidale depositata alla Camera dal deputato Riccardo Magi di +Europa e al Senato da Ivan Scalfarotto di Italia viva.

"Secondo la proposta di legge Varchi, Elon Musk, ricevuto pochi giorni fa da Meloni con tutti gli onori, sarebbe un criminale. Il messaggio è che la cittadinanza comune si becca leggi retrograde a favor di propaganda, mentre per le élite si chiude un occhio. Per questo non sappiamo cosa dire alle coppie della nostra associazione che hanno appena rinunciato ad essere genitori", continua. "Le coppie omosessuali subiscono il fango di una propaganda che le dipinge come trafficanti senza scrupoli ma questo tema riguarda in 9 casi su 10 persone eterosessuali e il 20% delle coppie etero italiane hanno problemi di infertilità". L'unica soluzione, continua Coco, è " la regolamentazione: le opposizioni prendano spunto dal testo Coscioni per arrivare presto a una proposta di legge frutto di condivisione tra partiti e società civile, spostando il dibattito dal piano ideologico a quello del diritto".

Sotto Montecitorio la manifestazione contro il reato universale - "Arresto fino a due anni e una multa fino a 1 milione di euro per gli italiani che accedono alla gravidanza per altri nei Paesi dove è lecita. A parole dichiarano di voler introdurre un reato universale inapplicabile che verrà subito impugnato". E' questa la denuncia dell'avvocata Filomena Gallo, la segretaria dell'associazione Luca Coscioni che ha manifestato sotto a Montecitorio insieme a Famiglie Arcobaleno e altre associazioni.

"Siamo genitori, non criminali" la frase sui cartelli degli attivisti, e tra di loro anche i deputati di +Europa Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova, che li hanno poi mostrati nel corso del dibattito generale alla Camera sul provvedimento che prevede la maternità surrogata come reato universale. "Il solo fatto che la gestazione per altri (Gpa) sia lecita e regolamentata in alcuni Paesi rende impossibile qualificarla come reato universale - ha spiegato l'avvocata -. Una legge senza futuro che finirà col sovraccaricare il sistema giudiziario e nel frattempo, rischia di allontanare temporaneamente bambini dalle loro famiglie legittime, solo per soddisfare un capriccio ideologico dei proponenti". L'appello contro la pdl sulla Gpa 'reato universale' è stato firmato da 10.000 persone, mentre nel frattempo è stata depositata alla Camera e in Senato la proposta di legge sulla gravidanza per altri solidale dell'associazione Luca Coscioni.