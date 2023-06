Cristallo, falso che abbia fatto il baciamano a Conte

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Non è assolutamente vero che abbia fatto baciamano a Conte, questo è gossip spicciolo e non certo un tema politico". A dirlo ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Jasmine Cristallo, membro della direzione Pd.

"Tra mezz'ora sarò per la prima volta in presenza ad una direzione Pd - ha commentato Cristallo - se servirà mi saprò difendere da possibili critiche su questo inesistente 'baciamano'". (ANSA).