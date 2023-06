Verso la maturità tra preghiere e riti scaramantici

Un pizzico di sacro, un tocco di profano e qualche "aiutino" per evitare cadute rovinose: ecco la ricetta per passare l'esame di Maturità, oltre allo studio matto e disperatissimo. Una fetta consistente di maturandi, infatti, proprio in queste ore, sta mettendo a punto le strategie per ottenere aiuti soprannaturali - si va dai riti portafortuna alle preghiere - o di carattere ben più prosaico, sotto forma di stratagemmi per copiare. Tutto questo per sentirsi psicologicamente tranquilli durante le prove. A dirlo sono gli stessi studenti, 1.000 ragazze e ragazzi intervistati dal portale Skuola.net nell'immediata vigilia della Maturità 2023.

Per allentare la pressione e l'ansia, la cosa a cui sembrano fare maggiore affidamento gli studenti, per ingraziarsi le "alte sfere", è la spiritualità: ben 3 maturandi su 10 dicono di aver fatto ricorso alla religione. C'è chi sta passando in chiesa, chi sta pregando in casa, chi ha partecipato a celebrazioni varie (messe, pellegrinaggi, ecc.), chi ha fatto fioretti. E se la maggior parte di questi si è mantenuta sugli standard seguiti tutto l'anno, oltre un terzo racconta di aver intensificato le preghiere proprio in questo periodo. Molto più "terreni" quelli che invece si stanno concentrando soprattutto sulle scaramanzie, da adottare durante l'esame.

Almeno stando alle intenzioni, oltre 1 su 5 metterà parte dell'esito della Maturità nelle mani di un rito propiziatorio.

Il più diffuso prevede di indossare un accessorio portafortuna (bracciali, collane, anelli, ecc.): così per oltre un terzo. In alternativa, ci si presenterà con dei vestiti che già hanno fatto il loro lavoro in passato e che quindi sono considerati fortunati: è la scelta del 13%.

I potenziali "copioni" si stanno attrezzando sia con stratagemmi tradizionali che strettamente connessi con la tecnologia, con le metodologie analogiche che però restano più popolari di quelle digitali. Infatti, 9 su 10 preferiscono un approccio classico, con i bigliettini miniaturizzati a farla da padrone. Il 40% li sta preparando per nasconderli in ogni luogo possibile: addosso, mimetizzati nelle etichette delle bottigliette d'acqua, dentro il fodero della calcolatrice, sotto la sedia o il banco oppure dentro le penne. Seguono gli appunti scritti sul dizionario (17%) o su fogli protocollo precompilati, da scambiarsi con i compagni d'avventura confondendoli tra quelli ufficiali (11%). Minore è, invece, la confidenza con i metodi tecnologici: a sfruttarli saranno 3 "copioni" su 4.