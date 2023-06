M5s in piazza contro la precarietà, abbraccio tra Conte e Schlein

La segretaria del Pd Elly Schlein ha raggiunto la testa del corteo dove ha salutato il presidente del Movimento 5 Stelle Giusepope Conte. I due si sono salutati con un abbraccio e un bacio sulle guance. La manifestazione pentastellata "Basta vita precarie" é cominciata.

Schlein a Conte: lavoriamo insieme per salario minimo e reddito. "Lavorare insieme contro la precarietà, per il salario minimo e per il reddito. Avete fatto bene a mobilitarvi Giuseppe". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al presidente Giuseppe Conte, dopo averlo salutato alla testa del corte M5s.

Conte a Schlein: percorso ne abbiamo da fare, grazie per esserci."Ce lo siamo detti: percorso ne abbiamo da fare, ma assolutamente questo è un buon passaggio. Grazie per essere passata". Così il presidente M5s Giuseppe Conte alla segretaria del Pd Elly Schlein dopo averla salutata alla testa del corteo pentastellato

"Una piazza piena, al di là delle aspettative. Hanno risposto in tantissimi a un libero appello e a un libero invito", ha detto Conte Giuseppe Conte arrivando alla testa del corteo pentastellato a Roma.

É arrivato in piazza anche il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "Ogni volta che c'è un'occasione di convergenza si converge. Le piazze si frequentano e io l'ho sempre fatto. Se poi questo consente di costruire anche un elemento di convergenza va bene", ha detto.

Angelo Bonelli ha invece fatto sapere che non parteciperà: "E' il loro spazio. Serve un confronto per costruire una piattaforma comune".

La segretaria del Pd Elly Schleinè attesa alla partenza del corteo.

Il Movimento 5 Stelle torna in piazza con la volontà di aggregare non soltanto i suoi supporter intorno al tema della precarietà. Declinata in più forme. Dall'opposizione al governo sul dl Lavoro, alla proposta di un salario minimo. Dalla lotta degli studenti contro il caro affitti, agli effetti della guerra in Ucraina. Dal palco di largo Corrado Ricci, secondo quanto si apprende, interverranno Moni Ovadia, sul tema della pace, e i giovani di Ultima Generazione sulla questione climatica. Quindi prenderanno la parola Walter Massa dell'Arci ed Emiliano Manfredonia delle Acli. Poi, un rappresentante del Forum disuaglianze diversità e un rappresentante della Rete dei numeri pari. Per il Movimento sarà Giuseppe Conte a fare gli onori di casa. Beppe Grillo invece non parteciperà, eccetto sorprese dell'ultimo minuto. Conte ha sempre parlato di una manifestazione aperta a tutte le forze politiche, anche se al momento non si registrano adesioni nel campo delle opposizioni. Dai territori sono attesi circa 50 pullman che porteranno il popolo pentastellato nella capitale.

"Da lunedì chiederemo a questa comunità - ha detto la segretaria Elly Schlein, nel saluto al seminario 'Ritorno al futuro per una nuova idea di partito' a Bologna - di mobilitarci in modo forte sulla nostra agenda, che altrimenti rischia di non passare" e dare "forza e gambe alle nostre proposte" che potrebbero rischiare "di non arrivate". Per Schlein si deve puntare al "green deal europeo: mentre vediamo un attivismo da quella parte - dice - deve esserci un attivismo nostro. Abbiamo tanto da dire e da condividere con le altre forze democratiche e ecologiste europee".