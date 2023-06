Tajani, Berlusconi resterà sempre il nostro leader

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Per noi e per i capigruppo non è certamente facile oggi parlare, siamo ancora profondamente scossi e feriti per la scomparsa del nostro leader che rimarrà sempre il nostro leader". Lo ha detto il coordinatore azzurro Antonio Tajani in conferenza stampa con i capigruppo Paolo Barelli e Licia Ronzulli. (ANSA).