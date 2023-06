Il Papa a Santa Maria Maggiore, 'sto bene, sto bene'

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Visibilmente provato e stanco ma sorridente e disponibile con i fedeli che gli si sono avvicinati per salutarlo e chiedergli come stesse. "Sto bene, sto bene", ha risposto Papa Francesco che, come ormai è sua consuetudine, si è fermato nella basilica di Santa Maria maggiore in centro a Roma mentre rientrava dal Policlinico Gemelli.

Il Papa è arrivato in automobile davanti alla chiesa, poi è entrato con la carrozzella. I turisti ed i fedeli si sono meravigliati della sua presenza. Il Pontefice è entrato nella basilica e si è fermato in raccoglimento per una decina di minuti in solitudine di fronte all'icona della Salus Populi Romani.

Si quindi è fermato brevemente con la piccola folla che desiderava salutarlo e stringergli la mano all'interno. Ha poi posato per una foto con un bambina.

"Sto bene, sto bene", ha ripetuto alle persone preoccupate per il suo stato di salute. (ANSA).