Gestazione per altri, lunedì stretta in Aula alla Camera

Approda lunedì nell'Aula della Camera la proposta di legge del centrodestra che ha come obiettivo disincentivare le coppie italiane dal ricorrere all'estero alla maternità surrogata, una pratica vietata in Italia. La proposta di legge, a prima firma della relatrice Carolina Varchi (Fdi) fa diventare la gestazione per altri (Gpa) un reato universale, vale a dire perseguita dalla magistratura anche se praticata all'estero, in un paese dove è regolamentata, come Gran Bretagna o Canada. E proprio a consentirla e regolamentarla anche in Italia mira una proposta di legge, depositata in Senato da Ivan Scalfarotto (Iv) e alla Camera Riccardo Magi (+Europa), illustrata in una conferenza stampa insieme all'Associazione Luca Coscioni, che ha materialmente redatto il testo.

Lunedì si preannuncia uno scontro con il centrodestra unito nel sostenere il nuovo reato universale, e le opposizioni altrettanto unite a respingere il provvedimento, ma con una differenza di motivazioni e di posizioni rispetto alla Gpa.

Infatti tutti i parlamentari delle opposizioni sono concordi nel ritenere la pdl Varchi incostituzionale, come in Commissione Affari costituzionali hanno sostenuto Magi, Simona Bonafè (Pd), Filiberto Zaratti (Avs) e Alfonso Colucci (M5s), dato che non si può perseguire un cittadino per un atto compiuto in un Paese dove è consentito. Tuttavia mentre una ampia maggioranza dei deputati delle opposizioni è comunque contraria alla Gpa, alcuni sono favorevoli alla sua introduzione in Italia, come anche la segretaria del Pd Elly Schlein ha affermato.

In contrapposizione alla pdl Varchi ecco dunque arrivare la proposta redatta dalla Associazione Coscioni e depositata da Scalfarotto e Magi nei due rami del parlamento. Questa consente la maternità surrogata "solidale": la gestante non lo fa in cambio di denaro, ma con le sole spese di gestazione a carico della coppia a cui è destinato il bimbo. La gestante (under 40, che sia già madre e abbia un reddito) sarà autorizzata alla surrogazione alla fine di un percorso medico e psicologico che accerta la sua libera volontà e la buona salute. Mentre lunedì in Aula si discuterà l'entrata in vigore del nuovo reato, una manifestazione organizzata dall'Associazione Coscioni con le coppie che hanno ricorso alla Gpa, porterà la proposta alternativa davanti al Parlamento in un "walk around" attorno a Montecitorio dato che le manifestazioni fisse davanti al Palazzo sono vietate.