Berlino, subito a Kiev altri 64 missili guidati

La Germania fornirà "immediatamente" all'Ucraina altri 64 missili guidati per i sistemi Patriot. Lo ha annunciato oggi il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel secondo giorno della ministeriale difesa della Nato a Bruxelles.

Questo è "un segno molto importante di sostegno continuo agli sforzi riusciti delle forze armate ucraine per garantire la difesa aerea, specialmente ora in questa fase speciale della guerra", ha detto il ministro, come riporta l'emittente tv tedesca Ntv. (ANSA).