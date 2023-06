La direzione Pd è rinviata a lunedì alle 15

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - La direzione del Partito Democratico è stata convocata al Nazareno per lunedì 19 alle 15. La riunione, inizialmente fissata per lunedì 12, era già stata rinviata a venerdì in segno di rispetto dopo la morte di Silvio Berlusconi. Viene nuovamente spostata in seguito alla notizia della morte di Flavia Franzoni Prodi, i cui funerali si terranno domattina a Bologna. L'ordine del giorno resta invariato: dopo le comunicazioni della segretaria Elly Schlein, si discuteranno i tempi e le regole dei congressi regionali e di federazione.

