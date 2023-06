Il primo ministro Abela invita Meloni a Malta a settembre

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Riconosciamo l'esigenza di sforzi per rafforzare la cooperazione fra Stati membri mediterranei della Ue. Malta farà una conferenza a settembre e sarò lieto, Giorgia, di averti a Malta a settembre". È l'invito lanciato dal primo ministro di Malta, Robert Abela, alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine delle dichiarazioni congiunte dopo il bilaterale che si è avuto a Palazzo Chigi.

Abela, al termine del colloquio con la premier, ha detto che l'Italia per i maltesi è una seconda casa e che il Piano Mattei, proposto da Meloni, "è in linea con la visione" di Malta e "può essere un esempio di interconnessione con l'Africa del nord, sfruttando soprattutto energia solare ed eolica". Inoltre, quella della migrazione "non deve essere una sfida solo per Malta e Italia, ma per l'Europa" (ANSA).