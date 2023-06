Il feretro di Berlusconi in Piemonte per la cremazione

Decine di persone si sono radunate a Valenza (Alessandria) davanti al tempio Panta Rei dove sarà cremato Silvio Berlusconi. "Abbiamo voluto essere qua - spiega una di loro - con la nostra presenza perché Silvio Berlusconi è una brava persona. Il nostro è un omaggio sincero al di là delle posizioni politiche. Siamo qui per la sua serietà, per le tante cose belle che ha fatto e creato e che continueranno a farlo distinguere. Speriamo che quanto da lui fatto possa continuare in futuro con i figli e non solo". La piccola folla è tenuta al di là delle transenne posizionate tra l'ingresso del cimitero e quello del tempio crematorio.

Il corteo di vetture con il carro funebre che trasporta il feretro di Silvio Berlusconi ha lasciato stamani Villa San Martino ad Arcore per dirigersi al Tempio Valenziano Panta Rei. Le ceneri, secondo quanto si è appreso, torneranno a Villa San Martino per essere riposte nel mausoleo fatto costruire dal leader di Forza Italia dallo scultore Pietro Cascella.

Gianluca Colletti, già coordinatore regionale Giovani di Forza Italia.