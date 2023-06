Elon Musk incontra Meloni a Palazzo Chigi, colloquio di un'ora e mezza

Dopo l'incontro di questa mattina con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, Elon Musk, patron di Twitter, Tesla e SpaceX, è tornato a Palazzo Chigi intorno alle or4e 17 per un colloquio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Seduto sul sedile posteriore di una Tesla bianca, Musk è stato riconosciuto da alcuni passanti che si sono avvicinati ai finestrini oscurati.

In mattinata Musk ha avuto un incontro di circa un'ora con Tajani.

"Elon Musk è un grande imprenditore, innovativo. Abbiamo parlato di tante cose, di cybersecurity, di spazio, di Twitter, di libertà di informazione che in tante parti del mondo non c'è. Abbiamo parlato di politica industriale, di auto elettrica. Gli ho detto che l'Italia è il miglior Paese in Europa per investire, se fosse interessato a investire", ha detto Tajani.