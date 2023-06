Conte, riforma giustizia porta impunità in omaggio al Cav

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Dopo lo stop di questi giorni dei lavori parlamentari per la morte di Berlusconi, oggi l'emergenza del governo è un Cdm per esaminare un ddl sulla giustizia. Dalle anticipazioni ricaviamo che la riforma introdurrà nuovi spazi di impunità, indebolendo i presidi contro la corruzione, oltre a colpire il diritto all'informazione. Abolendo l'abuso d'ufficio e limitando altri strumenti contro il malaffare si dimostra di non avere a cuore la tutela della legalità e del diritto alla giustizia". Lo afferma il leader del M5s, Giuseppe Conte sottolineando che tutto questo avviene "per omaggiare la memoria" di Berlusconi. (ANSA).