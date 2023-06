Berlusconi: Schlein, non partecipiamo alla beatificazione

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Non l'ho mai conosciuto in vita.

L'impegno politico di tanti è nato in opposizione al berlusconismo. Oggi al Nazareno mi trovo a esserci io a guidare la comunità democratica. Abbiamo portato rispetto al funerale.

Ma non partecipiamo alla beatificazione di Berlusconi.

Ricordiamo le leggi ad personam, il conflitto d'interesse.

Ricordiamo la mercificazione di tutto. Abbiamo trovato una forzatura inopportuna nel chiedere i tre giorni di lutto nazionale. È naturale che si riservi a persone che hanno unito la Repubblica, caratteristiche che non corrispondono al Berlusconi politico". Lo ha detto la segretaria del PD Elly Schlein a SkyTg24. (ANSA).