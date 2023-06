Avs, il naufragio in Grecia non è una tragedia ma una strage

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "I governi italiani hanno smantellato ogni sistema istituzionale di ricerca e soccorso e hanno criminalizzato le Ong che salvano gli esseri umani. Ora serve un'operazione Mare Nostrum dell'Ue e italiana. Queste non sono tragedie, sono stragi, sono il frutto di scelte politiche precise, di una responsabilità politica, quella dell'Europa e dei governi europei, anche dei governi italiani, non di un solo governo italiano, che per troppi anni hanno trattato l'immigrazione e continuano a trattarla come un'emergenza. I fenomeni migratori non sono un'emergenza, ma un gigantesco fenomeno strutturale. La verità è che negli anni si è progressivamente smantellato ogni sistema di ricerca e soccorso". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, commentando il naufragio di migranti che c'è stato al largo delle coste greche con almeno 70 morti e 100 bambini che erano stati avvistati nella stiva dell'imbarcazione. "E Frontex che cosa fa? - aggiunge - Lancia un allarme, ma non salva nessuno e lascia ai singoli Paesi, che la scaricano uno sull'altro, la responsabilità". (ANSA).