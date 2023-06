Al via il Cdm, sul tavolo la riforma della giustizia

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - E' iniziata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno, tra le altre cose, la riforma della Giustizia. Il provvedimento, messo a punto dal Guardasigilli Carlo Nordio, prevede l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, un forte ridimensionamento di quello per il traffico di influenze illecite, una stretta sulle intercettazioni, l'impossibilità per il Pm di impugnare le sentenze di assoluzione per i reati meno gravi. Tra le novità, anche la norma che prevede che sia un giudice collegiale e non più monocratico, a decidere sulla custodia cautelare in carcere. E che prima di essere disposta la misura, l'indagato venga interrogato. (ANSA).