Berlusconi: Renzi, polemiche su lutto nazionale sono meschine

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Lo squallore non si ferma davanti alla morte. Quando muore una personalità del genere la trovo una cosa meschina. Oggi qualcuno di quelli che fa polemica per il lutto nazionale non avrebbe avuto visibilità senza Berlusconi".

Lo afferma il leader di Iv Matteo Renzi a Mattino Cinque.

(ANSA).