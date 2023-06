Ai funerali anche gli ex premier Monti,Draghi, Renzi e Gentiloni

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Ci sarà anche l'ex premier Mario Monti ai funerali di Silvio Berlusconi al duomo di Milano.

Siederà in terza fila accanto agli ex presidenti del Consiglio Matteo Renzi, Mario Draghi e Paolo Gentiloni. In prima fila, le più alte cariche: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella siederà accanto all'emiro del Qatar Al Thani. Al sui fianco, il presidente dell'Iraq Abdul Latif Rashid.

Poco più in là, sempre in prima fila, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni siederà tra la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Al suo fianco, il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Dalla seconda alla quarta fila, siederanno tutti i ministri del governo. Poi i ministri degli esteri di Kosovo, Malta, Turchia, Tunisia, Armenia, Serbia e Paesi Bassi.

Più indietro, nella fila dodici, il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber siederà accanto a Maurizio Lupi.

Poi i capigruppo del Terzo Polo Raffaella Paita e Matteo Richetti. E ancora i presidenti dei gruppi parlamentari di Forza Italia Licia Ronzulli e Paolo Barelli, accanto a quelli della Lega, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. Sempre nella stessa fila i capigruppo del Partito Democratico Chiara Braga e Francesco Boccia.

Nella fila più indietro siederanno, tra gli altri, Pier Ferdinando Casini, Giulio Tremonti e Dario Franceschini. (ANSA).