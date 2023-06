A Milano i funerali di stato per Silvio Berlusconi

Sopralluoghi e polemiche: lavori nel Duomo di Milano organizzare le misure di sicurezza per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi in programma oggi alle ore 15. In piazza allestiti due maxi schermi. La capienza nel Duomo sarà di circa duemila persone. La famiglia dell'ex premier alla destra della navata centrale, le autorità a sinistra. Tre gli altri l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad, Viktor Orban, il presidente del Ppe Manfred Weber. In serata la premier Meloni e Salvini ad Arcore. Schlein, Renzi e Calenda parteciperanno ai funerali, Conte non ci sarà. Polemica sulla giornata di lutto nazionale: per Rosy Bindi una 'scelta inopportuna'. le Camere si fermano per tutta la settimane. Prima riunione di Forza Italia, ok ai coordinatori decisi da Berlusconi. Mediaset vola in Borsa e chiude in rialzo del 7%.

Villa San Martino, la residenza ad Arcore di Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia morto ieri a 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano è stata anche ieri meta di pellegrinaggio per quanto vogliono rendere omaggio.

MELONI, LA RUSSA E SALVINI AD ARCORE - La premier Giorgia Meloni è appena arrivata insieme al presidente del Senato Ignazio La Russa e al leader della Lega, Matteo Salvini, a Villa San Martino ad Arcore. Un applauso dei presenti, accompagnato da un 'brava', ha accolto la premier che è da poco arrivata a Villa San Martino ad Arcore.

IL RICORDO DI PIER SILVIO - "Cara Mediaset, carissimi tutti, sento il bisogno di scrivervi perché so quanto era importante per mio padre farvi sapere l'amore e il grande orgoglio che ha sempre provato per la nostra azienda e per tutti noi", scrive Pier SilvioBerlusconi, ricordando il padre in una lettera inviata a tutti i collaboratori di Mediaset. "Non ci sono parole per descrivere la mia emozione ogni volta che mi diceva 'Sono orgoglioso di te e di quello che fai'. E io ho sempre saputo benissimo che si rivolgeva a tutti noi: io da solo non avrei potuto fare nulla. Nulla. E' stato un uomo che ha dato tanto, tantissimo. Che ha creato tantissimo. E ha sempre considerato la nostra azienda come una sua amatissima creatura. Il mio papà, il nostro fondatore, vi ha sempre amato tutti, uno per uno", aggiunge l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset. "E adesso il nostro dovere è seguire la sua impronta indelebile, lavorare, lavorare, lavorare. Con entusiasmo e rispetto. Oggi dobbiamo guardare avanti e impegnarci ancora di più, sempre di più. Dobbiamo costruire un Gruppo ancora più forte e ancora più vivo. Lo dobbiamo fare per Mediaset. Lo dobbiamo fare per tutti noi. Ma soprattutto lo vogliamo fare per lui. Vi abbraccio forte. Siete nel mio cuore. E sarete per sempre nel suo cuore", conclude Pier Silvio Berlusconi.

Fiori, cartelloni, bandiere di Forza Italia e sciarpe del Milan. Decine di omaggi e ricordi sono stati lasciati davanti alla storica villa San Martino ad Arcore. Un grande striscione con scritto 'Grazie in eterno presidente' è comparso questa mattina su una siepe che costeggia la villa, a firma dei tifosi della curva del Monza calcio.

POLEMICA SULLA GIORNATA DI LUTTO NAZIONALE: per Rosy Bindi una 'scelta inopportuna'. "I funerali di Stato sono previsti ed è giusto che ci siano, ma il lutto nazionale per una persona divisiva com'è stato Berlusconi secondo me non è una scelta opportuna". A dirlo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Rosy Bindi, ex ministra ed esponente del Partito Democratico.

In Aula alla CAMERA si terrà una commemorazione, ma non è stata ancora decisa la data. Emerge dalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio che si è riunita stamani.

L'Aula del SENATO commemora Silvio Berlusconi martedì 20 giugno alle ore 15. L'Aula è sospesa per tutta la settimana e riprenderà lunedì 19 con la discussione generale sulla P.a.



"Silvio Berlusconi è stato un combattente - ha detto la presidente del Pe Roberta Metsola alla commemorazione per la morte di Silvio Berlusconi, davanti alla Plenaria - che ha fondato e guidato il centrodestra in Italia, un protagonista della politica per generazioni e ha contribuito a passaggi cruciali della storia europea e dell'Italia. Mai troppo lontano dalle polemiche anche in questa casa ma tutti qui lo ricordano per la sua generosità, il suo coraggio e il suo carisma. La storia discuterà il suo impatto ma l'uomo ha lasciato il segno".

Il COMITATO DI PRESIDENZA DI FI APPROVA IL RENDICONTO 2022 E LE NOMINE

Si è tenuto oggi il Comitato di Presidenza di Forza Italia che, in apertura, ha ricordato nel dolore la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi. È stato approvato a norma di legge e di statuto all'unanimità il rendiconto del 2022. Il Comitato di Presidenza ha inoltre ratificato all'unanimità le recenti nomine effettuate dal Presidente Silvio Berlusconi e quelle riguardanti i coordinamenti provinciali e delle grandi città. E' quanto si legge in una nota. Alla riunione del comitato di presidenza di Forza Italia hanno partecipato, tutti via zoom, Tajani, Barelli, Ronzulli, Gasparri, Mulè, Cattaneo, Barachini, Orsini, Bernini, Martusciello, Fontana, Giacomoni, Baldelli, Cirio, Schifani e Toma.