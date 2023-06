Prigozhin, violato ordine Mosca di lasciare Bakhmut dopo 6 mesi

"E' stato fatto di tutto per farci lasciare Bakhmut, da entrambe le parti, sia russe che ucraine.

Per questo ho detto che una guerra con il nemico non è così terribile come una guerra con i traditori. Non sono dalla parte degli ordini dei piccoli burocrati. Sono dalla parte della difesa degli interessi del popolo russo", lo ha scritto su Telegram il fondatore del gruppo di mercenari russo Yevgeny Prigozhin rispondendo alla domanda se sia vero che abbia violato l'ordine dello Stato maggiore di Mosca che gli intimava di lasciare Bakhmut dopo sei mesi di combattimenti. (ANSA).