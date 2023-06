Metsola, la storia giudicherà Berlusconi ma lascia il segno

(ANSA) - STRASBURGO, 13 GIU - "Silvio Berlusconi è stato un combattente che ha fondato e guidato il centrodestra in Italia, un protagonista della politica per generazioni e ha contribuito a passaggi cruciali della storia europea e dell'Italia. Mai troppo lontano dalle polemiche anche in questa casa ma tutti qui lo ricordano per la sua generosità, il suo coraggio e il suo carisma. La storia discuterà il suo impatto ma l'uomo ha lasciato il segno". Lo ha detto la presidente del Pe Roberta Metola alla commemorazione per la morte di Silvio Berlusconi, davanti alla Plenaria. Metsola è stata la prima a firmare il registro delle condoglianze all'ingresso dell'Aula. (ANSA).