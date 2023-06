Mattarella, lavoro minorile anche in Italia, va combattuto

"Anche in Italia i numeri sul lavoro minorile fanno riflettere: sono espressione del disagio sociale presente in troppe aree del Paese e trovano connessione anche con manifestazioni della criminalità organizzata. È necessaria una presa di coscienza della pericolosità dell'ingresso in età precoce nel mondo del lavoro di bambini e ragazzi. È una responsabilità per fronteggiare la quale sono necessari l'impegno dei governi, delle imprese, della società civile e l'adozione, a livello internazionale, di comportamenti eticamente condivisi anche da parte dei consumatori". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.