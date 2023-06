Berlusconi: La Russa, per me è stato un fratello maggiore

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Io sono stato un amico personale e per me è stato una sorta di fratello maggiore, anche se lui non piaceva, perché mi considerava un suo coetaneo, pur avendo 16 anni di più". L'ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricordando Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico con il Tg1.

Per decisione del Presidente del Senato La Russa, bandiere a mezz'asta a Palazzo Madama e negli altri edifici che ospitano gli uffici del Senato, in segno di lutto per la scomparsa di Berlusconi. (ANSA).