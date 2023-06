Ballottaggi: in Sicilia al voto solo il 40,84% degli elettori

Affluenza in calo nei quattro comuni della Sicilia dove ieri e oggi si è votato per i ballottaggi delle elezioni amministrative (Siracusa, Piazza Armerina, Acireale e Aci Sant'Antonio). Alla chiusura definitiva dei seggi, alle ore 15, ha votato il 40,84% degli aventi diritto, con una flessione del 18,76% rispetto alle precedenti consultazioni in cui si era registrata un'affluenza del 58,61%.

In particolare a Siracusa, l'unico capoluogo interessato dal turno di ballottaggio, ha votato il 38,74% degli elettori, con un calo del 16,10% rispetto alle amministrative precedenti che avevano visto il 54,84% degli elettori recarsi alle urne. Qui, il sindaco uscente Francesco Italia con il 55,37% delle preferenze va verso la riconferma. E' il dato che emerge dallo scrutinio ufficiale di 87 sezioni su 123. L'altro candidato nel ballottaggio, Ferdinando Messina, è al 44,63%. Italia è sostenuto da cinque liste civiche, le tre del primo turno più le due di Edy Bandiera, ex candidato sindaco che al ballottaggio ha scelto di sostenerlo. Bandiera, che per correre alla carica di primo cittadino si è autosospeso da Forza Italia, è stato designato vicesindaco. Ferdinando Messina, espressione della coalizione di centro destra, era sostenuto da undici liste: alle sette della coalizione si sono aggiunte la lista civica di Michele Mangiafico e le tre liste civiche che al primo turno hanno sostenuto l'ex sindaco Giancarlo Garozzo. A Siracusa il dato definitivo dell'affluenza è stato del 38,74 per cento: hanno votato in tutto 39mila 571 persone. Al ballottaggio del 2018 i votanti erano stati il 34,07 per cento. Al primo turno l'affluenza era di 56mila 203 votanti, pari al 55,02 per cento.