Il Papa al Ppe, l'Europa tenga insieme unità e diversità

Il Papa ha inviato un messaggio al Partito Popolare Europeo chiedendo unità sui "valori etici primari". "È chiaro che un grande gruppo parlamentare debba prevedere un certo pluralismo interno.

Tuttavia, su alcune questioni - scrive il Papa nel messaggio al presidente del gruppo Manfred Weber - in cui sono in gioco valori etici primari e punti importanti della dottrina sociale cristiana occorre essere uniti".

Il Papa ha invitato alla formazione per "approfondire e confrontarsi sulle questioni eticamente più rilevanti. È una sfida appassionante, che si gioca soprattutto al livello della coscienza, e che mette anche in luce la qualità di chi fa politica. Il politico cristiano - sottolinea il Papa nel messaggio inviato dal Policlinico Gemelli il 9 giugno e diffuso oggi - dovrebbe distinguersi per la serietà con cui affronta i temi, respingendo le soluzioni opportunistiche e tenendo sempre fermi i criteri della dignità della persona e del bene comune".

"Un progetto di Europa oggi non può che essere un progetto di respiro mondiale. Ritengo che i politici cristiani oggi si dovrebbero riconoscere dalla capacità di tradurre il grande sogno di fraternità in azioni concrete di buona politica a tutti i livelli: locale, nazionale, internazionale. Ad esempio: sfide come quella delle migrazioni, o quella della cura del pianeta, mi pare che si possano affrontare solo a partire da questo grande principio ispiratore: la fraternità umana". Lo sottolinea il Papa in un messaggio al Partito Popolare Europeo.

E' importante "la visione di un'Europa che tenga insieme unità e diversità. Questo è fondamentale". Lo sottolinea il Papa in un messaggio al Partito Popolare Europeo ricordando di avere "avuto modo di sottolinearlo recentemente nella visita in Ungheria. Un'Europa che valorizzi pienamente le diverse culture che la compongono, la sua ricchezza enorme di tradizioni, di lingue, di identità, che sono quelle dei suoi popoli e delle loro storie; e che nel contempo sia capace, con le sue istituzioni e le sue iniziative politiche e culturali, di far sì che questo mosaico ricchissimo componga figure coerenti", afferma il Papa nella lettera al presidente del gruppo Manfred Weber, inviata dal Policlinico Gemelli dove è ricoverato.