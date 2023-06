Assemblea di Articolo Uno, Schlein: la costituente deve proseguire

"La costituente deve proseguire declinata nell'azione politica del partito e della sua organizzazione, non ci deve essere mai nessuno che guarda dall'alto in basso chi si iscrive oggi per la prima volta, lavoriamo perché sia un partito accogliente in tutti i territori". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, all'assemblea di Articolo Uno in corso alla ex Whirlpool di Napoli. "Non dobbiamo cullarci nell'autosufficienza, ma continuare ad allargare, ad aprire" ha aggiunto che è stata anche "Articolo uno a chiedere un percorso costituente". "E' difficile parlare, dopo l'emozione di ascoltare quello che è stato il mio segretario" Pier Luigi Bersani, "oggi da sua segretaria, in qualche modo. Se io sono qui è per il suo e il vostro impegno di questi anni". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, all'assemblea di Articolo Uno in corso alla ex Whirlpool di Napoli, dopo aver ascoltato l'intervento di Pier Luigi Bersani.



"C'è una novità, nella nuova situazione" del Pd "alla quale abbiamo dato un contributo. La nostra ispirazione può avere uno spazio dentro la discussione del Pd, senza più il rischio di fraintendimento o di anatemi. Ecco, se è così, e io penso che sia così, in libertà e da semplice iscritto ci sarò anche io".

"La parola pace è una parola che la sinistra deve pronunciare con molta forza. È giustissimo difendere l'Ucraina, contro un'inaccettabile aggressione di Putin. Manca però un pezzo. Giusto difendere l'Ucraina, ma manca il pezzo della diplomazia. Dobbiamo chiedere con più forza tutti insieme che si riaprano le strade della diplomazia". Così il leader di Articolo Uno, Roberto Speranza