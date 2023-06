Anm, le riforme della magistratura ci allontanano dalla Costituzione

"La direzione in cui da anni si incamminano le riforme sulla magistratura ci sta allontanando progressivamente dal disegno della Costituzione. La prospettiva che prende sempre più consistenza è che la successiva tappa di questa continua esperienza riformatrice segni un ulteriore distacco da quella complessiva, essenziale, architettura". Lo ha detto il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia, parlando all'assemblea degli iscritti. E rispondendo al ministro Nordio sulla separazione delle carriere, Santalucia ha detto: "nessuno, meno che mai i magistrati, pensa di condizionare nessuno, meno che mai il Parlamento" .

Uss, Anm 'in gioco indipendenza con iniziativa Nordio' "In gioco è un bene collettivo, di cui al più i magistrati possono essere custodi, attenti custodi che avvertono il dovere di lanciare l'allarme ove si avvedano che quel bene viene messo in pericolo. Il bene a cui alludo è l'indipendenza dei magistrati, come singoli e come ordine, dal Potere politico". Lo ha detto Santalucia,a proposito dell'iniziativa disciplinare promossa dal ministro della Giustizia nei confronti dei magistrati di Milano per il caso Uss, aprendo l'assemblea a Roma degli iscritti.

Nordio, su caso Uss ho esercitato mie prerogative L'iniziativa disciplinare nei confronti dei giudici della Corte d'appello di Milano che si sono occupati del caso Uss non costituisce " 'un precedente non rassicurante', come voi temete. E questo perché, come ho detto dal Palazzo di Giustizia di Milano, "non c'è e non c'è mai stata una contrapposizione". C'è stato invece da parte del Ministro "l'esercizio di una prerogativa, nel rispetto dei doveri e delle funzioni attribuite dalla Costituzione". Lo scrive il ministro della Giustizia all'Anm.

Nordio all'Anm, mai messa in discussione indipendenza "Non c'è stato e non ci potrà mai essere alcun atto ministeriale che possa mettere in discussione l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, patrimonio irrinunciabile della nostra democrazia". E' quanto assicura il ministro della Giustizia Carlo Nordio in una lettera inviata all'assemblea dell'Anm dove era stato invitato a partecipare.