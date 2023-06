Salvini da Vespa in Masseria

Prosegue il FORUM IN MASSERIA di Bruno Vespa, oggi alle 11 Matteo Salvini

dell'inviata Michela Suglia

I dubbi dell'Italia sul nuovo Patto di stabilità ci sono e Giorgia Meloni non li nasconde. Anzi, parte da lì e va all'attacco di Bruxelles: "Non sono convinta sulla proposta della Commissione europea", dice netta. E aggancia alla mancanza di un quadro complessivo, i suoi dubbi pesanti sul Mes. La premier lo ribadisce nel salotto estivo di Bruno Vespa che la intervista nella sua masseria in Salento, tra fichi d'india e filari di vigneti (quelli dei Vespa vignaioli, appunto). "Non ho cambiato idea - è la premessa della leader - E' un tema che sarebbe stupido aprire adesso, perché è una parte di una serie di strumenti che vanno discussi nel loro complesso". Quindi affonda il colpo: "Il Mes è uno stigma che rischia di tenere bloccate risorse in un momento in cui invece le stiamo cercando tutti. Poi non verrebbe usato da nessuno". Un parere che non trova d'accordo il commissario europeo Paolo Gentiloni che, con altrettanta nettezza, replica: "la mancata ratifica del Mes non fa bene al Paese". E rilancia avvertendo il governo che non può permettersi di accumulare ritardi sul Pnrr. Giorgia Meloni tiene comunque il punto nel confermare la sua contrarietà verso il mes, usando parole che ricalcano quelle dette a Vespa a dicembre: "Finché io conto qualcosa, posso firmarlo con il sangue che l'Italia non accederà al Mes". E come allora, il dibattito resta confinato al Parlamento: mercoledì ripartirà dalla commissione Esteri della Camera la discussione sulle proposte di legge del Pd e del Terzo polo per la ratifica del fondo salva Stati. Ma nessun voto è all'orizzonte. Del resto il governo ostenta sicurezza e idee chiare sull'Europa. Le mette in fila la premier, che per 50 minuti risponde alle domande a raffica di Vespa nella sua tenuta di fine '500 a pochi chilometri da Manduria e trasformata in un resort di lusso. Un anno fa, invitata alla rassegna come unica leader di opposizione, Meloni fu ferrea nell'ambizione di volere "un governo con il centrodestra". Ora l'obiettivo di governo è centrato ed è la guest star della manifestazione. Per la sua quarta edizione, il forum di Vespa si allunga fino a domenica e porta sul palco mezzo governo (invitati 8 ministri su 15) e i vertici di imprese e associazioni di categoria. Sono loro ad aver incontrato la premier la sera prima, alla cena di pesce offerta dal padrone di casa. E sono loro che la mattina dopo la applaudono più volte, soprattutto nei passaggi sull'Europa. Guardando fuori dall'Italia, Meloni non lesina critiche e prende le distanze dalla proposta di riforma del Patto di stabilità e crescita: "Se spingi gli Stati membri a investire su alcune priorità strategiche che ti dai - è l'argomentazione - quegli investimenti devi riconoscerli nelle regole sulla governance". Mentre, ricorda, "noi facciamo la battaglia per scomputare gli investimenti su Pnrr e transizione ecologica dal calcolo del rapporto debito/Pil. Quando mi si dirà quale è il quadro dirò cosa penso del Mes". Distinguo che pure arrivano nella fase di un grande attivismo del governo italiano ai tavoli internazionali. Glielo riconosce anche Vespa, sottolineando la padronanza dell'inglese della leader di FdI, per cui può parlare con gli altri leader alla pari e senza interpreti. E succede alla vigilia del viaggio a Tunisi dove Meloni tornerà insieme alla presidente della Commisione Ue, Ursula von der Leyen. Quindi annuncia: "E' con il lavoro fatto finora che si dovrebbe concretizzare il primo pacchetto di aiuti della Commissione che è anche propedeutico a favorire l'accordo con il Fmi. A Tunisia e Fmi chiedo un approccio il più possibile pragmatico e non ideologico". La leader va dritta per la sua strada anche nel perimetro nazionale e, rivendicando la serietà e credibilità del suo governo rispetto ai 'gufi' iniziali, ne approfitta per attaccare la rivale Elly Schlein: "Sono stupita che la segretaria del Pd dica che siamo allergici al dissenso: se confonde il dissenso con l'autoritarismo, abbiamo un problema". La leader Dem non sarà a Manduria, nonostante sia stata invitata. Per l'opposizione, ci sarà Giuseppe Conte. Decisa sulle riforme istituzionali da fare (l'elezione diretta del premier e la stabilità come "irrinunciabili"), si sofferma poi sull'ultimo femminicidio, di Giulia Tramontano, che l'ha colpita "profondamente" anche per la morte del bambino che la donna aspettava e ucciso da chi "avrebbe dovuto amarli entrambe". E annuncia l'idea di portare nelle scuole le vittime o i parenti delle vittime di femminicidio come testimoni alla prossima giornata contro la violenza sulle donne.