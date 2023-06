L'intelligence ucraino intercetta ufficiali russi, 'abbiamo colpito la diga'

L'intelligence ucraina ha intercettato e reso noto l'audio di una conversazione telefonica tra ufficiali russi in cui dicono di essere stati loro a far saltare la diga di Kakhovka e non gli ucraini. Lo riporta Rbc-Ukraine. "Non sono stati loro (gli ucraini) a colpire la diga. C'è il nostro gruppo di sabotaggio. Volevano spaventare la gente con questa diga. Non è andata secondo i piani, ma più di quanto avessero previsto", afferma l'ufficiale militare russo intercettato descrivendo le conseguenze dell'esplosione.

Mosca finora ha sempre negato di essere responsabile del crollo della diga, ma ci sono forti dubbi sulla sua versione e Kiev ha chiesto assistenza internazionale sul caso: "Oggi in Consiglio spiegherò che sono entrato in contatto con il procuratore generale dell'Ucraina e che è importante organizzare investigazioni nazionali e internazionali, con il coinvolgimento della Corte penale internazionale dell'Aia, sulla distruzione della diga di Kakhovka, e dobbiamo sostenere il procuratore in questo sforzo", ha detto Didier Reynders, Commissario europeo per la Giustizia, arrivando al Consiglio in Lussemburgo.

E intanto l'operatore nucleare ucraino Energoatom ha informato stamane che "Il livello dell'acqua nel bacino di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia è stabile". "Nonostante l'occupazione russa abbia minato la diga della centrale di Kakhovka, la situazione rimane stabile e sotto controllo", si legge nel comunicato "Alle ore 08:00 (le 7:00 in Italia) del 9 giugno, il livello dell'acqua nel bacino di Kakhovka, vicino a Nikopol, era di 11,74 metri e nel bacino di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzhya di 16,66 metri, sufficiente a soddisfare le esigenze dell'impianto", precisa Energoatom.

Da parte sua, il principale fornitore privato di energia elettrica in Ucraina, Dtek, non esclude possibili blackout nel Paese che in seguito all'attacco alla centrale idroelettrica di Nova Kakhovka: lo ha reso noto il direttore esecutivo della società, Dmitry Sakharuk, come riporta

Rbc-Ucraina. Sakharuk ha spiegato che la produzione di elettricità è aumentata nelle centrali ucraine in modo che i consumatori in

tutto il Paese non debbano subire blackout, ma non ha escluso questa possibilità durante le ore serali.

"La produzione di elettricità è sufficiente a coprire il fabbisogno dei consumatori, ma la situazione nel sistema energetico rimane difficile e la sera, a causa del numero limitato di unità di potenza in funzione, potrebbe verificarsi una carenza di energia", ha affermato.