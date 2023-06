La Turchia chiese l'intervento sulla nave contro la minaccia

Il 9 giugno alle 11:04, Acarkan Ocakli, comandante della nave turca Galata Seaways, aveva avanzato al centro di coordinamento marittimo italiano un'"urgente richiesta di assistenza" motivata "dall'asserita presenza a bordo del mercantile stesso di 15 clandestini (di cui 2 armati con armi da taglio), che costituivano una minaccia per l'equipaggio".

Sequestrata nave turca vicino Ischia, la Marina la libera

È quanto emerge in un documento riservato che riguarda lo scambio tra il centro di coordinamento marittimo italiano e turco, in merito all'"attività ispettiva effettuata il 9 giugno scorso a bordo della motonave Galata Seaways". Alle 14.01 - si legge ancora nel documento - il coordinamento marittimo turco, informava quello italiano che "il comandante (turco - ndr) e la compagnia di navigazione richiedevano un'operazione di abbordaggio per poter gestire la situazione a bordo" e "di conseguenza, veniva disposto l'intervento rapido di una squadra di abbordaggio della Brigata Marina San Marco".