A San Pietro tra i Nobel anche Giorgio Parisi

Tra i Premi Nobel che prenderanno parte all'evento 'Notalone', a Piazza San Pietro, ci sarà anche Giorgio Parisi, Nobel per la Fisica nel 2021. Lo riferiscono gli organizzatori.

Nel gennaio del 2008 fu tra gli accademici firmatari di una lettera in cui si definiva "sconcertante" l'iniziativa che prevedeva l'intervento di Papa Benedetto XVI all'Inaugurazione dell'Anno Accademico alla Sapienza. Ratzinger poi non partecipò e inviò al Rettore di allora un suo testo.

Parisi è stato lo scorso anno anche tra i firmatari della lettera per sostenere il referendum sull'eutanasia legale promosso dall'associazione Luca Coscioni.

In Vaticano Parisi dovrebbe firmare, insime agli altri Nobel presenti, una Dichiarazione sulla Fraternità Umana.